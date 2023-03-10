37 стран призвали РФ вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

Европейский союз и его государства-партнеры призывают РФ вернуть полный контроль над захваченной ее войсками Запорожской атомной электростанцией законному владельцу - Украине.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза в Совете МАГАТЭ о ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиях в Украине, обнародованной на сайте ЕС.
Такой призыв прозвучал от Европейского союза вместе с Северной Македонией, Черногорией, Албанией, Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.
Как подчеркивается в заявлении, РФ своим нападением на Украину и агрессивной войной нарушила "семь обязательных столпов обеспечения ядерной и физической безопасности в условиях вооруженного конфликта", выдвинутых генеральным директором МАГАТЭ.
"Произошло много аварийных ситуаций. Аварию на АЭС со всеми ее радиологическими последствиями пока удалось избежать, во многом благодаря стойкости и самоотверженности украинского оперативного персонала", - указывается в документе.
Отмечается, что ЕС и его государства-члены никогда не признают попытку России незаконно захватить ЗАЭС.
"Мы настоятельно призываем Россию вывести свою военную технику и весь персонал, в том числе персонал Росатома, с ЗАЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", - говорится в заявлении.
Также указывается, что ЕС полностью поддерживает работу МАГАТЭ по оказанию помощи Украине в поддержании ядерной безопасности и физической безопасности, а также в осуществлении гарантий.
"Мы подчеркиваем важность постоянного присутствия МАГАТЭ на всех ядерных объектах Украины, что было достигнуто в январе при финансовой поддержке ЕС и его государств-членов", - сказано в заявлении.
Напомним, 9 марта из-за российской атаки отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС, 5-й и 6-й энергоблоки перевели в холодное состояние. Обесточивание станции может привести к радиационной аварии.
Позже днем специалисты восстановили электроснабжение ЗАЭС, прерванное вражеской ракетной атакой.
Добавим также, что в МАГАТЭ отреагировали на шестое обесточивание Запорожской АЭС из-за российских ракетных ударов, и заявили о необходимости взять обязательства по безопасности станции.
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