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37 стран призвали РФ вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Европейский союз и его государства-партнеры призывают РФ вернуть полный контроль над захваченной ее войсками Запорожской атомной электростанцией законному владельцу - Украине.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза в Совете МАГАТЭ о ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиях в Украине, обнародованной на сайте ЕС.

Такой призыв прозвучал от Европейского союза вместе с Северной Македонией, Черногорией, Албанией, Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.

Как подчеркивается в заявлении, РФ своим нападением на Украину и агрессивной войной нарушила "семь обязательных столпов обеспечения ядерной и физической безопасности в условиях вооруженного конфликта", выдвинутых генеральным директором МАГАТЭ.

"Произошло много аварийных ситуаций. Аварию на АЭС со всеми ее радиологическими последствиями пока удалось избежать, во многом благодаря стойкости и самоотверженности украинского оперативного персонала", - указывается в документе.

Отмечается, что ЕС и его государства-члены никогда не признают попытку России незаконно захватить ЗАЭС.

"Мы настоятельно призываем Россию вывести свою военную технику и весь персонал, в том числе персонал Росатома, с ЗАЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", - говорится в заявлении.

Также указывается, что ЕС полностью поддерживает работу МАГАТЭ по оказанию помощи Украине в поддержании ядерной безопасности и физической безопасности, а также в осуществлении гарантий.

"Мы подчеркиваем важность постоянного присутствия МАГАТЭ на всех ядерных объектах Украины, что было достигнуто в январе при финансовой поддержке ЕС и его государств-членов", - сказано в заявлении.

Напомним, 9 марта из-за российской атаки отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС, 5-й и 6-й энергоблоки перевели в холодное состояние. Обесточивание станции может привести к радиационной аварии.

Позже днем специалисты восстановили электроснабжение ЗАЭС, прерванное вражеской ракетной атакой.

Добавим также, что в МАГАТЭ отреагировали на шестое обесточивание Запорожской АЭС из-за российских ракетных ударов, и заявили о необходимости взять обязательства по безопасности станции.

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