360 маріупольських сімей отримають тимчасове житло завдяки партнерам "Маріуполь Реборн"

У Дніпрі стартував новий етап реконструкції двох гуртожитків, де будуть проживати 1000 переселенців з Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проекту "Маріуполь Реборн".

Перші 35 родин вже отримали сертифікати з ключами від нових помешкань у пілотному соціальному гуртожитку. П

о завершенню робіт з виконання наступної черги проекту (реконструкції двох гуртожитків від Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара та Національного технічного університету "Дніпровська політехніка") буде створено 360 кімнат для маріупольських сімей.

Ключі від помешкань маріупольцям вручили представники головних донорів проекту - територіальний менеджер Міжнародної організації з міграції у м. Дніпро, що фінансується урядом Франції, Йоханнес Фромхольт, директор з комунікацій SCM, член наглядової ради "Маріуполь Реборн" та Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Питання житла - одне з найбільш актуальних для маріупольців. Адже тисячі родин залишилися без домівок. Ремонт гуртожитків є найбільш швидким способом забезпечення родин соціальним житлом. Завдяки нашим партнерам ми можемо поетапно реалізовувати даний проєкт підтримки. Плануємо поступово розширювати його й на інші міста України", - вважає Бойченко.

Соціальне житло матиме сучасні комфортні умови для проживання: кімнати з усіма необхідними меблями та технікою, ігрові майданчики для дітей на подвір'ї. Крім того, у гуртожитках передбачено комфортабельні укриття з наявністю ліжкомісць, їжі, води, санвузлів.

Електромережі допоможе налаштувати "ДТЕК", "Укртелеком" забезпечить робочу високошвидкісного інтернету. А Фонд Ахметова профінансує облаштування в гуртожитках зон спільного користування.

"Маріуполь назавжди став символом мужності українських воїнів та символом людської трагедії. Російське вторгнення зруйнувало долі сотень тисяч мирних маріупольців. Тому зараз особливо важливо не залишати людей віч-на-віч із бідою. Важливо, щоб маріупольці здобули нехай тимчасові, але домівки. А після того, як над Маріуполем знову підніметься український прапор, усі свої зусилля спрямуємо на відновлення міста. Ми збудуємо новий Маріуполь, куди всі маріупольці захочуть повернутися", - заявив український бізнесмен Рінат Ахметов.

Вартість реконструкції житла для маріупольців у Дніпрі становить 7,5 мільйонів євро. Необхідне фінансування надасть уряд Франції. Організація робіт покладена на Міжнародну організацію з міграції. Гуртожитки буде підготовлено до настання зими.

Нагадаємо, "Маріуполь Реборн" - наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни.