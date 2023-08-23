360 мариупольских семей получат временное жилье благодаря партнерам "Мариуполь Реборн"

В Днепре стартовал новый этап реконструкции двух общежитий, где будут проживать 1000 переселенцев из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта "Мариуполь Реборн".

Первые 35 семей уже получили сертификаты с ключами от новых помещений в пилотном социальном общежитии. П

о завершении работ по выполнению следующей очереди проекта (реконструкции двух общежитий от Днепровского национального университета им. Олеся Гончара и Национального технического университета "Днепровская политехника") будет создано 360 комнат для мариупольских семей.

Ключи от жилья мариупольцам вручили представители главных доноров проекта - территориальный менеджер Международной организации по миграции в г. Днепр, финансируемый правительством Франции, Йоханнес Фромхольт, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета "Мариуполь Реборн" и Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко Мариуполь Вадим Бойченко.

"Вопрос жилья - один из самых актуальных для мариупольцев. Ведь тысячи семей остались без домов. Ремонт общежитий является самым быстрым способом обеспечения семей социальным жильем. Благодаря нашим партнерам мы можем поэтапно реализовывать данный проект поддержки. Планируем постепенно расширять его и на другие города Украины" , – считает Бойченко.

Социальное жилье будет иметь современные комфортные условия для проживания: комнаты со всей необходимой мебелью и техникой, игровые площадки для детей во дворе. Кроме того, в общежитиях предусмотрены комфортабельные укрытия с наличием койкомест, еды, воды, санузлов.

Электросети поможет настроить "ДТЭК", "Укртелеком" обеспечит рабочую высокоскоростной интернет. Фонд Ахметова профинансирует обустройство в общежитиях зон совместного пользования.

"Мариуполь навсегда стал символом мужества украинских воинов и символом человеческой трагедии. Российское вторжение разрушило судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев. Поэтому сейчас особенно важно не оставлять людей лицом к лицу с бедой. Важно, чтобы мариупольцы получили пусть временные, но дома. А после того, как над Мариуполем снова поднимется украинское знамя, все свои усилия направим на восстановление города. Мы построим новый Мариуполь, куда все мариупольцы захотят вернуться", - заявил украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Стоимость реконструкции жилья для мариупольцев в Днепре составляет 7,5 миллиона евро. Необходимое финансирование предоставит правительство Франции. Организация работ возложена на Международную организацию по миграции. Общежития будут подготовлены к наступлению зимы.

Напомним, "Мариуполь Реборн" – самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны.