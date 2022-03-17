Более 350 учреждений критической инфраструктуры получают электроэнергию бесплатно, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас ДТЭК бесплатно обеспечивает электроэнергией военные и силовые структуры, медицинские учреждения, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и производителей хлеба в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях", - говорится в нем.

Отмечается, что общее среднемесячное потребление этих заведений составляет более 5 млн кВт-ч на сумму около 50 млн гривен.

Также ДТЭК вместе с Фондом Рината Ахметова активно оказывает гуманитарную помощь. В частности было обеспечено три детские больницы Киева продуктами, средствами гигиены, водой и одеждой, а также приобретены необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах присутствия.