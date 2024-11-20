Стало відомо, як отримати компенсацію "єВідновлення", якщо документи на знищене житло втрачені

Для отримання компенсації "єВідновлення" у випадку, якщо на житло, яке було зруйновано, втрачені правовстановлювальні документи, є два способи - можна звернутися до нотаріуса, який реєстрував угоду про набуття права власності, або звернутись до суду. І перший, і другий варіант досить ефектині. Причому у випадку судового позову, рішення суду здебільшого позитивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, найпоширеніша причина, чому людина, яка втратила житло, не може подати заяву на компенсацію "єВідновлення" - відсутність у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) запису про право власності на нього. Це стосується виключно житла, яке було збудоване до 2013 року. Тобто, сюди підпадає величезний сегмент нерухомості.

"Річ у тім, що ДРРП було запущено у 2013 році і з цієї дати все житло, яке будується вноситься туди автоматично. Тобто, людині, яка купує таке житло, отримує його у спадок тощо, нічого для цього робити не потрібно. А от громадянам, які володіють нерухомістю, придбаної, скажімо, у 90-тих роках минулого століття, або навіть раніше, потрібно самостійно вносити таке житло у цей реєстр. Але лише одиниці громадян, на жаль, знають про це. І у випадку знищення житла і права отримати за це компенсація, цей факт - головна перешкода", - пояснила Шуляк.

Вона повідомила, що для внесення житла у ДРРП самостійно, громадянам потрібно через "Дію" - застосунок або портал, надати копію правовстановлювальних документів - договір купівлі-продажу, договір дарування, про право на спадщину, про право власності, видане органом приватизації тощо.

"Але дуже розповсюджений на сьогодні випадок, коли людина, рятуючись від окупації або обстрілів втратила ці документи на паперових носіях. Або вони знаходились у житлі, яке було зруйноване. У таких випадках можливість отримати компенсацію "єВідновлення" обмежена. Але вона є", - запевнила парламентарка.

Що робити, якщо паперові документи про право власності на житло втрачені - алгоритм для отримання компенсації "єВідновлення":

Відновити правовстановлювальні документи. Усі договори, зокрема, про право власності на нерухомість, підлягають нотаріальному посвідченню. Тож у разі ïx втрати варто звернутися до нотаріуса, який посвідчував договір, та отримати дублікат. Дублікат договору матиме таку ж юридичну силу, як i оригінальний примірник.

Дублікати свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя також видають нотаріуси. Отже, потрібно отримати дублікат свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації, та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією у період до 1 січня 2013 року, можна у відповідному ЦНАПі.

Якщо перший і другий варіант не спрацьовують - зокрема, через відсутність доступу до архіву БТІ, яке свого часу проводило реєстрацію права власності на житло, або фізичне знищення такого архіву, необхідно звертатись до суду.

"Боятися судів, а також негативних рішень для позивача у такого роду справах не варто. Позитивні рішення виносять у більшості справ, сам судовий процес займає здебільшого до трьох місяців і для позитивного рішення потрібен мінімально обов’язковий обсяг доказів", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, станом на 19 листопада 2024 року, загальна сума погоджених компенсації за програмою "єВідновлення" становить 26,7 млрд гривень. З вже сплачено українцям майже 16 млрд гривень.



