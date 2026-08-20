До 35-ї річниці Незалежності: Кличко відзначив нагородами українських військових

За словами очільника столиці, було нагороджено 61 Захисника та Захисницю відзнакою Київського міського голови – медалями "Честь. Слава. Держава"

"Тим, хто бився за свободу й незалежність України на Донбасі, в Херсонській, Харківській та Запорізькій областях, звільняв Київщину, боронив столицю. Завдяки нашим Захисникам і Захисницям ми маємо можливість сьогодні жити, працювати, виховувати дітей, розвивати наші міста та допомагати фронту", - написав Кличко.

Він зазначив, що Київ продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Від початку 2026 року громада столиці вже передала військовим різних бригад понад 52 000 БпЛА та інше оснащення.

Також мер столиці підкреслив, що підтримку отримують й ті, хто повернувся з фронту.

У межах міської програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" столиця вже спрямувала понад 1 млрд гривень на матеріальну допомогу, компенсації на автомобілі, лікування, реабілітацію, освіту та відновлення.

"Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну. Вічна шана тим, хто віддав за неї найдорожче – своє життя. Слава Україні та її Героям!", - написав очільник Києва.