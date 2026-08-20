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К 35-й годовщине Независимости: Кличко отметил наградами украинских военных

17:22 20.08.2026 Чт
2 мин
В Киеве ко Дню Независимости наградили более 60 военных специальными медалями
aimg Анна Шиканова
В Киеве ко Дню Независимости наградили украинских защитников (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

В канун 35-й годовщины Независимости Украины Виталий Кличко вручил защитникам и защитницам отличие Киевского городского головы - медали "Честь. Слава. Государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра столицы в Telegram-канале.

По словам главы столицы, был награжден 61 Защитник и Защитница отличием Киевского городского головы - медалями "Честь. Слава. Государство"

"Тем, кто сражался за свободу и независимость Украины на Донбассе, в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, освобождал Киевщину, защищал столицу. Благодаря нашим Защитникам и Защитницам мы имеем возможность сегодня жить, работать, воспитывать детей, развивать наши города и помогать фронту", - написал Кличко.

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Он отметил, что Киев продолжает системно поддерживать Силы обороны Украины. С начала 2026 года громада столицы уже передала военным разных бригад более 52 000 БпЛА и другое оснащение.

Также мэр столицы подчеркнул, что поддержку получают и те, кто вернулся с фронта.

В рамках городской программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" столица уже направила более 1 млрд гривен на материальную помощь, компенсации на автомобили, лечение, реабилитацию, образование и восстановление.

"Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину. Вечная слава тем, кто отдал за нее самое дорогое – свою жизнь. Слава Украине и ее Героям!", - написал глава Киева.

Как сообщалось ранее, Киев регулярно выделяет средства на покупку БПЛА, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другого оборудования для военных . В частности, за прошлый год столица направила на нужды Сил обороны Украины более 12 миллиардов гривен, за 7 месяцев этого года – еще 5 миллиардов гривен.

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