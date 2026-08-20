К 35-й годовщине Независимости: Кличко отметил наградами украинских военных

В канун 35-й годовщины Независимости Украины Виталий Кличко вручил защитникам и защитницам отличие Киевского городского головы - медали "Честь. Слава. Государство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра столицы в Telegram-канале.
По словам главы столицы, был награжден 61 Защитник и Защитница отличием Киевского городского головы - медалями "Честь. Слава. Государство"
"Тем, кто сражался за свободу и независимость Украины на Донбассе, в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, освобождал Киевщину, защищал столицу. Благодаря нашим Защитникам и Защитницам мы имеем возможность сегодня жить, работать, воспитывать детей, развивать наши города и помогать фронту", - написал Кличко.
Он отметил, что Киев продолжает системно поддерживать Силы обороны Украины. С начала 2026 года громада столицы уже передала военным разных бригад более 52 000 БпЛА и другое оснащение.
Также мэр столицы подчеркнул, что поддержку получают и те, кто вернулся с фронта.
В рамках городской программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" столица уже направила более 1 млрд гривен на материальную помощь, компенсации на автомобили, лечение, реабилитацию, образование и восстановление.
"Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину. Вечная слава тем, кто отдал за нее самое дорогое – свою жизнь. Слава Украине и ее Героям!", - написал глава Киева.
Как сообщалось ранее, Киев регулярно выделяет средства на покупку БПЛА, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другого оборудования для военных . В частности, за прошлый год столица направила на нужды Сил обороны Украины более 12 миллиардов гривен, за 7 месяцев этого года – еще 5 миллиардов гривен.