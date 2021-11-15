Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничить

При обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят уставить предел в 35 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию " Факты ".

"Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет", - сказала она.

В то же время Лазебная заявила, что считает неправильным лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних.

"Я, например, хочу стать участником этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность", - сообщила министр.

Напомним, Марина Лазебная родилась в июне 1975 года.