ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничить

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 ноября 2021 11:38
Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничить Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

При обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят уставить предел в 35 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".

"Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет", - сказала она.

В то же время Лазебная заявила, что считает неправильным лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних.

"Я, например, хочу стать участником этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность", - сообщила министр.

Напомним, Марина Лазебная родилась в июне 1975 года.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что к накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он напрямую платил из своей зарплаты. Согласно предложенной модели, 1% платит работодатель - с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса.

Таким образом, человек, который оплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают