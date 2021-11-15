Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничить
При обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят уставить предел в 35 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".
"Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет", - сказала она.
В то же время Лазебная заявила, что считает неправильным лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних.
"Я, например, хочу стать участником этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность", - сообщила министр.
Напомним, Марина Лазебная родилась в июне 1975 года.
Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что к накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он напрямую платил из своей зарплаты. Согласно предложенной модели, 1% платит работодатель - с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса.
Таким образом, человек, который оплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.