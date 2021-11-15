Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити

Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні пропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи. Профспілки хочуть обмежити вік 35 роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної виданню "Факти".

"Профспілки пропонують, щоб в накопиченні брали участь лише люди віком до 35 років", - сказала вона. Водночас Лазебна заявила, що вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних. "Я, наприклад, хочу стати учасницею цієї системи, бо вважаю, що сама маю брати участь у тому, що роблю, аби нести повну відповідальність", - повідомила міністр. Нагадаємо, Марина Лазебна народилася у червні 1975 року.