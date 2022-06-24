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Понад 34500 окупантів: у Генштабі назвали втрати Росії за 4 місяці війни проти України

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 09:22
Понад 34500 окупантів: у Генштабі назвали втрати Росії за 4 місяці війни проти України Фото: за 4 місяці війни ліквідовано 34530 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34530 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1507 (+3),
  • бойових броньованих машин - 3637 (+5),
  • артилерійських систем - 759 (+3),
  • РСЗВ - 241 (+1),
  • засоби ППО - 99 (+0),
  • літаків - 216 (+0),
  • вертольотів - 183 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5),
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.

Крім того, ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

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