Понад 34500 окупантів: у Генштабі назвали втрати Росії за 4 місяці війни проти України
Фото: за 4 місяці війни ліквідовано 34530 російських окупантів (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34530 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1507 (+3),
- бойових броньованих машин - 3637 (+5),
- артилерійських систем - 759 (+3),
- РСЗВ - 241 (+1),
- засоби ППО - 99 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 183 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5),
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.
Крім того, ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.
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