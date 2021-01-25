До 3400 гривен штрафа: ВР предлагают наказывать за кондиционеры, капающие на прохожих

Верховной раде предлагают наказывать штрафами за кондиционеры, капающие на головы прохожих. В парламенте зарегистрировали соответсвующий законопроект №4619.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Автор законопроекта - нардеп Сергей Гривко от фракции "Слуга народа".

Закон предлагает определить, что специально приспособленными местами для вывода конденсата кондиционеров являются: ливневая канализация; бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор); резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

"Конденсат вместо должным образом обустроенного и аккуратного отвода и сбора попадает в окружающую среду: на головы прохожих; на крыши или фасады рядом расположенных зданий; на крыши балконов, создавая при этом ритмичный шум от капания; его разносит ветер", - указано в пояснительной записке.

Подчеркивается, что в конденсате могут содержаться загрязняющие вещества.

Проект закона предлагает ввести за это нарушение штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - 1,7 тысячи гривен, а за повторное нарушение на протяжении года грозит штраф в размере 3,4 тысячи гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В случае принятия закон предлагают ввести в действие с 1 июня 2021 года, чтобы предоставить достаточно времени владельцам кондиционеров для подготовки и обустройства специально приспособленных мест для вывода конденсата.

Напомним, американские ученые выяснили, что в январе 2020 года в ресторане Гуанчжоу (Китай) из-за кондиционера девять человек заразились коронавирусом. Они подчеркивали, что вирусы, как и любые инфекции, пыль, грибок могут скапливаться в кондиционерах.