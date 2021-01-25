До 3400 гривень штрафу: ВР пропонують карати за кондиціонери, капаючі на перехожих

Верховній раді пропонують карати штрафами за кондиціонери, що капають на голови перехожих. У парламенті зареєстрували відповідний законопроект №4619.

Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Автор законопроекту - нардеп Сергій Гривко від фракції "Слуга народу".

Закон пропонує визначити, що спеціально пристосованими місцями для виведення конденсату кондиціонерів є: зливова каналізація; побутова каналізація (в разі виведення конденсату з розривом струменя через гідрозатвор); резервуари, обладнані і розміщені таким чином, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим способом.

"Конденсат замість належним чином облаштованого і акуратного відведення та збору потрапляє в навколишнє середовище: на голови перехожих; на даху або фасади поруч розташованих будинків; на даху балконів, створюючи при цьому ритмічний шум від капання; його розносить вітер", - зазначено в пояснювальній записці.

Підкреслюється, що в конденсаті можуть міститися забруднюючі речовини.

Проект закону пропонує ввести за це порушення штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 1,7 тисячі гривень, а за повторне порушення протягом року загрожує штраф в розмірі 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У випадку ухвалення закон пропонують ввести у дію з 1 червня 2021 року, аби надати достатнього часу власникам кондиціонерів для підготовки та облаштування спеціально пристосованих місць для виведення конденсату.

Нагадаємо, американські вчені з'ясували, що в січні 2020 року в ресторані Гуанчжоу (Китай) через кондиціонер дев'ять осіб заразилися коронавірусом. Вони підкреслювали, що віруси, як і будь-які інфекції, пил, грибок можуть накопичуватися в кондиціонерах.