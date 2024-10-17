UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Не 34-м. Україна заслуговує стати наступним членом НАТО, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україна заслуговує на те, щоб її наступної прийняли до Північноатлантичного альянсу. І для цього буде зроблено все потрібне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Голова української держави наголосив, що запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично та наблизить реальний та справедливий мир.

"Україна заслуговує на стати 33-м членом НАТО одного разу, і ми зробимо все, щоб це сталося", - додав президент.

Зеленський розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте вони обговорили кроки, які допоможуть Україні у її боротьбі.

Також президент подякував країнам НАТО, які допомагають розвивати українську оборонну промисловість, відновлювати об'єкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - сказав Зеленський.

Заява Рютте про Україну в НАТО

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна стане членом Альянсу, але питання лише у термінах.

Він припустив, що Україна, ймовірно, буде 33-м членом НАТО, але й не виключив, що вона може бути 34-ою. Загалом в Альянсі зараз 32 країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОМарк Рютте