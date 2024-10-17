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Не 34-м. Украина заслуживает стать следующим членом НАТО, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина заслуживает, чтобы ее следующей приняли в Североатлантический альянс. И для этого будет сделано все необходимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава украинского государства подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО усилит страну дипломатически и приблизит реальный и справедливый мир. 

"Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - добавил президент. 

Зеленский рассказал, что во время сегодняшней встречи с генсеком НАТО Марком Рютте они обсудили шаги, которые помогут Украине в ее борьбе.

Также президент поблагодарил странам НАТО, которые помогают развивать украинскую оборонную промышленность, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и предоставляют военную помощь. 

"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО к следующему саммиту НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - уточнил Зеленский. 

Заявление Рютте об Украине в НАТО

Напомним, сегодня, 17 октября, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина станет членом Альянса, но вопрос только в сроках.

Он допустил, что Украина, вероятно, будет 33-м членом НАТО, но и не исключил, что она может быть 34-й. Всего в Альянсе сейчас 32 страны.

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Владимир ЗеленскийНАТОМарк Рютте