На 33% дороже, чем в прошлом году: почему в Украине стремительно растут цены на лук
В Украине дорожает репчатый лук. Из-за похолодания фермеры вынуждены приостанавливать уборку урожая, а предложение продукции на рынке сокращается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
По данным экспертов, производители готовы продавать лук по 10-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Одной из причин подорожания стало ухудшение погодных условий. Из-за них многие хозяйства приостановили уборку урожая, что привело к сокращению объемов предложения на рынке.
Кроме того, часть лука по-прежнему остается в полях. Фермеры сообщают об ухудшении качества продукции и ее прорастании. Это может отрицательно сказаться на способности лука сохраняться.
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В то же время, большую часть продукции высокого качества производители закладывают на хранение, поэтому сейчас продают ее небольшими партиями.
По информации аналитиков, нынешние цены на репчатый лук в Украине в среднем на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее РБК-Украина писало, что после сезонного удешевления картофель в Украине снова дорожает: в октябре его средняя розничная цена выросла на 13,6% по сравнению с сентябрем. До конца 2026 года овощ может стоить около 19-23 гривен за килограмм, однако резких скачков цен не прогнозируют при отсутствии значительных потерь во время хранения.
Также мы говорили, что в конце октября в Украине заметно подорожали огурцы и помидоры.