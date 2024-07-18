Більшість допущених до Олімпіади спортсменів з РФ і Білорусі підтримують війну, - правозахисники

Загалом 33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Іграх, йдеться у 223-сторінковому звіті Global Rights Compliance.

Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння, але не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.

Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила. "Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою", — сказав Джордаш.

У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або ретвітують провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.