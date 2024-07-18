Большинство допущенных к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси поддерживают войну, - правозащитники

В общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушили указания Международного олимпийского комитета по участию в Играх, говорится в 223-страничном отчете Global Rights Compliance.

Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.

Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила. "Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей", - сказал Джордаш.

В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек лайкают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.