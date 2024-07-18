Большинство допущенных к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси поддерживают войну, - правозащитники

По данным правозащитной организации Global Rights Compliance, более половины российских и белорусских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с военными или службами национальной безопасности РФ или поддерживают войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушили указания Международного олимпийского комитета по участию в Играх, говорится в 223-страничном отчете Global Rights Compliance.
Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.
Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила. "Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей", - сказал Джордаш.
В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек лайкают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.
Напомним, 16 июня первая партия из 25 российских и белорусских спортсменов была допущена к участию в Олимпийских играх в Париже. Остальные провалили процесс проверки Международного олимпийского комитета из-за войны РФ против Украины.
После вторжения России в Украину в 2022 году МОК сначала рекомендовал запретить участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и ее союзника Беларуси, но позже позволил им квалифицироваться на Игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе.
Каждый квалифицированный спортсмен должен пройти проверку комиссии из трех членов, назначенной МОК, чтобы убедиться, что он отвечает критериям приемлемости.
Среди таких критериев – отсутствие активной поддержки войны против Украины и отсутствие контракта с какой-либо военной или силовой структурой.
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