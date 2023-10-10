В 32 года. Бывший лидер "Челси" завершил карьеру после провала в "Реале"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

32-летний бельгиец окончательно прекратил выступления на профессиональном уровне. Его игровая карьера продолжалась 16 сезонов.

"Вы должны прислушаться к себе и вовремя говорить "стоп". После 16-ти лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионала. Я смог претворить в жизнь свою мечту, я играл и получал наслаждение на многих полях по целому миру", – заявил Азар.

Летом хавбек стал свободным агентом. "Реал" досрочно разорвал с ним контракт, а новую команду бельгиец себе не подыскал. На "Сантьяго Бернабеу" Азар провел последние 4 года карьеры.

Кто такой Эден Азар

Родился в Ла-Лувьере в футбольной семье, воспитанник "Лилля". Идол детства – Зинедин Зидан. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2007/08.

Привел "догов" к чемпионскому титулу Лиги 1 в сезоне 2010/11. Год спустя перебрался в "Челси", где стал лидером команды и провел 7 успешных сезонов. Завоевал с "синими" 2 чемпионства в АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и дважды триумфовал в Лиге Европы. В "Реал" переехал за 115 млн евро.

Освоиться в Мадриде так и не смог. В общей сложности провел 76 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 12 ассистов. Завоевал с "Реалом" ряд трофеев, в том числе и выиграл Лигу чемпионов 2021/22, но никогда не был основным исполнителем.

В составе сборной Бельгии дебютировал в 2008 году. Сыграл за "красных дьяволов" 126 поединков (33 гола) и стал бронзовым призером ЧМ-2018.