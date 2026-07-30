До 3100 гривень: хто з українців отримає разову допомогу в серпні

Розміри виплат за категоріями

Сума допомоги коливається від 450 до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача:

3 100 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишні малолітні в'язні концтаборів з інвалідністю I групи

- особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишні малолітні в'язні концтаборів з інвалідністю I групи 2 900 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни II групи

- особи з інвалідністю внаслідок війни II групи 2 700 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни III групи

- особи з інвалідністю внаслідок війни III групи 1 000 грн - учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів чи гетто

- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів чи гетто 650 грн - члени сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге

- члени сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге 450 грн - учасники війни, колишні в'язні концтаборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів

Як нараховують кошти

Спосіб отримання допомоги залежить від статусу людини.

Пенсіонерам та пільговикам гроші нарахують автоматично - разом зі звичайною пенсією у серпні, без потреби подавати додаткові заяви.

Діючим військовослужбовцям кошти перерахують на рахунки їхніх військових частин на підставі заявок від командування.

А ось людям, які не отримують пенсію і не проходять військову службу, доведеться звернутися із заявою до Пенсійного фонду України - особисто у сервісному центрі чи ЦНАПі, або онлайн через вебпортал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Якщо людина набула права на виплату до 24 серпня, але не отримала гроші до 1 жовтня, вона зможе звернутися по них пізніше.

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