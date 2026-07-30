До 3100 гривень: хто з українців отримає разову допомогу в серпні

Деякі українці отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України № 602.
Сума допомоги коливається від 450 до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача:
Спосіб отримання допомоги залежить від статусу людини.
Пенсіонерам та пільговикам гроші нарахують автоматично - разом зі звичайною пенсією у серпні, без потреби подавати додаткові заяви.
Діючим військовослужбовцям кошти перерахують на рахунки їхніх військових частин на підставі заявок від командування.
А ось людям, які не отримують пенсію і не проходять військову службу, доведеться звернутися із заявою до Пенсійного фонду України - особисто у сервісному центрі чи ЦНАПі, або онлайн через вебпортал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Якщо людина набула права на виплату до 24 серпня, але не отримала гроші до 1 жовтня, вона зможе звернутися по них пізніше.
Тим часом юристи пояснили, як підтвердити трудовий стаж без трудової книжки.
За словами адвоката, Пенсійний фонд приймає архівні довідки та інші альтернативні документи, а от нотаріальні свідчення свідків з-за кордону в адміністративному порядку зазвичай не визнає.
Раніше також стало відомо, що деякі українки можуть оформити пенсію вже у 50 років.
Таке право мають матері п'ятьох і більше дітей та матері дітей з інвалідністю з дитинства за наявності страхового стажу не менше 15 років.