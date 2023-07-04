UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До + 31, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода в Україні сьогодні, 4 липня, буде спекотною. Однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у західних та в північно-східних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вдень температура повітря прогріється до 26-31°, у західних областях 22-27°, на високогір'ї Карпат - близько 20°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вдень 26-31°, у Києві 28-30°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні