До + 31, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза.

Днем температура воздуха прогреется до 26-31°, в западных областях 22-27°, на высокогорье Карпат - около 20 °.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 26-31°, в Киеве 28-30 °.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.