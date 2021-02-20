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Более 300 украинцев в прошлом году попросили убежище в Польше

Новина українською → Варшава, Суббота 20 февраля 2021 16:20
Более 300 украинцев в прошлом году попросили убежище в Польше Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В 2020 году за международной защитой в Польше обратилось в общей сложности почти 3 тысяч иностранцев. Из них 317 человек - граждане Украины.

Об этом сообщает Polskie Radio.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в прошлом году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. Так, в 2020 году таких заявлений поступило от 2,8 тысячи человек, а в 2019 году - примерно 4,1 тысячи.

Уменьшение числа ходатайств связано в основном с пандемией коронавируса и введенными во многих государствах ограничений на путешествия.

В первой пятерке многочисленное представленных стран происхождения иностранцев были: Россия - 1283 человек, Беларусь - 407 человек, Украина - 317 человек, Афганистан - 120 человек и Таджикистан - 87 человек.

Напомним, в Украине с просьбой о предоставлении статуса беженцев обратились 15 белорусов. Ни по одному из них не было принято окончательное решение.

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