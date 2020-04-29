300 украинцев не могут вернуться из ОАЭ из-за министра инфраструктуры, - Емец

Министерство инфраструктуры блокирует возвращение домой 300 граждан Украины из Объединенных арабских эмиратов. Об этом заявил бывший народный депутат и представитель партии "Голос" Леонид Емец на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Эта информация важна и должна быть обнародована. То, что происходит, неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла", - пишет Емец.

По его словам, Министерство инфраструктуры отказало авиакомпании FlyDubai из Дубаи и AirArabia из Шарджа выполнить рейсы в Киев и вернуть домой более 300 украинских граждан.

"Сразу подчеркиваю: пассажиры летящие - это не туристы, а наши люди (строители и т.д.), которые работали там, а теперь из-за пандемии потеряли работу и не могут остаться из-за высоких цен на жилье и проживание. Все эти люди через украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Все проплатили проживание в санатории "Жовтень" под Конча-Заспой. Согласились и договорились о сопровождении полиции к месту обсервации", - рассказал политик.

Емец напомнил, что согласно ст. 33 Конституции ни один гражданин Украины не может быть лишен права вернуться в страну. Но Министерство инфраструктуры без каких-либо официальных объяснений в день вылета отменяет разрешение на рейсы.

"Все эти люди не могут из Дубаи и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь - самолетом. И единственное, что их не пускает домой - это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет. Ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний", - добавил он.

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский заявлял, что министр Владислав Криклий создал бюджетную компенсацию авиакомпаниям за эвакуацию украинцев из-за границы в то время, как люди все равно оплачивают билет.