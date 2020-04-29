300 українців не можуть повернутися з ОАЕ через міністра інфраструктури, - Ємець

Міністерство інфраструктури блокує повернення додому 300 громадян України з Об’єднаних арабських еміратів. Про це заявив колишній народний депутат і представник партії "Голос" Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ця інформація важлива і має бути оприлюднена. Те, що відбувається, неприйнятно з будь-якої точки зору: з юридичної, людської моралі, здорового глузду", - пише Ємець.

За його словами, Міністерство інфраструктури відмовило авіакомпанії FlyDubai з Дубаї та AirArabia з Шарджа виконати рейси до Києва і повернути додому понад 300 українських громадян.

"Одразу наголошую: пасажири, які летять - це не туристи, а наші люди (будівельники і т.д.), які працювали там, а тепер через пандемію втратили роботу і не можуть залишитись через високі ціни на житло та проживання. Всі ці люди через українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Всі проплатили проживання в санаторії "Жовтень" під Конча-Заспою. Погодились і домовились про супроводження поліції до місця обсервації", - розповів політик.

Ємець нагадав, що згідно ст. 33 Конституції жоден громадянин України не може бути позбавлений права повернутися в країну. Але Міністерство інфраструктури без будь-яких офіційних пояснень в день вильоту скасовує дозволи на рейси.

"Всі ці люди не можуть із Дубаї та Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях - літаком. І єдине, що їх не пускає додому - це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт. Ходять слухи, що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній", - додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що міністр Владислав Криклій створив бюджетну компенсацію авіакомпаніям за евакуацію українців з-за кордону в той час, як люди все-одно оплачують квиток.