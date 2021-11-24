До 300 тысяч гривен в год: Минфин назвал вузы с самыми большими расходами на студента

Наибольшие расходы на обучение одного студента по государственному заказу в 2020 году были в таких заведениях:

Летной академии национального авиационного университета - 309,2 тыс. грн в год; Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского - 240,2 тыс. грн; Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой - 183,1 тыс. грн; Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко-149,8 тыс. грн; Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого - 146,2 тыс. гривен.

По данным Минфина, общие расходы 166 заведений высшего образования, включенных в анализ, составили 19,3 млрд грн по общему фонду государственного бюджета и 12,4 млрд грн по специальному фонду государственного бюджета (средства, полученные за оказание платных услуг). В этих заведениях обучалось 635,7 тыс. студентов, в том числе 307 тыс. студентов, получающих образование по госзаказу, и 328,7 тыс. студентов по контракту.

Подготовка специалистов учреждениями высшего образования сконцентрирована в 5 регионах: г. Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Здесь сосредоточена половина учреждений высшего образования, которые обучают 57% студентов, и тратят почти две трети средств, направленных из государственного бюджета на подготовку специалистов заведениями высшего образования.

К подготовке студентов по государственному заказу в 2020 году было привлечено 52,1 тыс. научно-педагогических и педагогических работников.

В то же время для обслуживания образовательного процесса также содержалось 69,4 тыс. непедагогических работников, что составляло 57% от общей численности работников.