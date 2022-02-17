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Более 300 троллейбусов и электробусов для 20 городов: на что пойдет кредит ЕИБ

Автор: Александр Белоус

Верховная рада ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" с Европейским инвестиционным банком. Украина получит кредит в размере 200 млн евро на развитие городского общественного электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, средства будут распределены между городами Украины, которые примут участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины II".

В рамках данного проекта около 20 городов получат возможность развивать электротранспортную инфраструктуру и маршрутную сеть в Украине. Средства пойдут на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство привлекло посредника для закупки вакцин COVID-19 за кредитные средства ЕИБ.

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Верховная рада