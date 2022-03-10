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Более 300 россиян в Украине заявили о желании избавиться от гражданства России, - Геращенко

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Украина, Четверг 10 марта 2022 15:40
Более 300 россиян в Украине заявили о желании избавиться от гражданства России, - Геращенко Более 300 россиян хотят лишиться гражданства России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

С начала войны России против Украины в Миграционную службу поступило более 300 заявлений от россиян, проживающих в Украине. В частности, они хотят избавиться от российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Геращенко рассказал, что пообщалась с начальником Миграционной службы Украины Натальей Науменко. Выяснилось, что с начала войны поступило более 300 обращений от россиян, которые хотят сменить гражданство.

"С 24 февраля в миграционную службу поступило более 300 заявлений от россиян, которые проживают в Украине и хотят оставить российское гражданство. Им стыдно и горько за то, какой сейчас стала Россия", - написал Геращенко.

Отмечается, что все заявления будут удовлетворены после соответствующей проверки.

Также советник главы МВД отметил, что Украина должна дать убежище и гражданство всем россиянам, которые публично осуждали режим Путина и хотели жить и защищать Украину.

Ранее мы сообщали, что в России на госслужащих наложили поборы для "беженцев из Донбасса".

Также мы писали, что в Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены.

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