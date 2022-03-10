Более 300 россиян в Украине заявили о желании избавиться от гражданства России, - Геращенко

С начала войны России против Украины в Миграционную службу поступило более 300 заявлений от россиян, проживающих в Украине. В частности, они хотят избавиться от российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Геращенко рассказал, что пообщалась с начальником Миграционной службы Украины Натальей Науменко. Выяснилось, что с начала войны поступило более 300 обращений от россиян, которые хотят сменить гражданство.

"С 24 февраля в миграционную службу поступило более 300 заявлений от россиян, которые проживают в Украине и хотят оставить российское гражданство. Им стыдно и горько за то, какой сейчас стала Россия", - написал Геращенко.

Отмечается, что все заявления будут удовлетворены после соответствующей проверки.

Также советник главы МВД отметил, что Украина должна дать убежище и гражданство всем россиянам, которые публично осуждали режим Путина и хотели жить и защищать Украину.