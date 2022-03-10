В России на госслужащих наложили поборы для "беженцев из Донбасса"
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердил принудительный сбор пожертвований с российских госслужащих для "беженцев из Донбасса".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Центра в Telegram.
В крупных городах РФ госслужащих обязали помогать мифическим беженцам с территории Украины. Средства должны поступать с зарплатных карт работников в казну ежемесячно.
"Указанное подтверждает, что западные экономические санкции против России привели к нехватке средств для финансирования военного вторжения и поддержки временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении ЦПД.
В Центре также напомнили, что подобным образом оккупанты уже финансировали террористов на Донбассе в 2014 году. Нынешние поборы из-за боязни негативной реакции частично маскируют под пожертвования для храмов РПЦ.
К слову, власти Николаевской области хотят организовать "зеленый коридор" для капитуляции российских военных.
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