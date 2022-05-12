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300 погибших за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

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Украина, Четверг 12 мая 2022 10:17
300 погибших за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине Фото: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 12 мая (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 26 650 военных. При этом оккупанты лишились 1195 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие потери с 24 февраля по 12 мая составили:

  • личный состав - 26650 (+300) человек
  • танки - 1195 (+8)
  • боевые бронированные машины - 2873 (+17)
  • артиллерийские системы - 534 (+6)
  • РСЗО - 191 (+6)
  • средства ПВО - 87
  • самолеты - 199
  • вертолеты - 161 (+1)
  • автомобильная техника - 2019 (+22)
  • корабли/катера - 13 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8)
  • специальная техника - 41
  • крылатые ракеты - 94

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".

Как сообщалось, ранее начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что с начала войны погиб 501 военный Нацгвардии. Еще 1697 военных получили ранения.

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