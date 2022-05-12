300 загиблих за добу. Генштаб поновив дані про втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив дані про втрати РФ на 12 травня (facebook.com)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 26 650 військових. При цьому окупанти позбулись 1195 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні втрати з 24 лютого до 12 травня склали:
- особовий склад - 26650 (+300) осіб
- танки - 1195 (+8)
- бойові броньовані машини - 2873 (+17)
- артилерійські системи - 534 (+6)
- РСЗВ - 191 (+6)
- засоби ППО - 87
- літаки - 199
- вертольоти - 161 (+1)
- автомобільна техніка - 2019 (+22)
- кораблі/катери - 13 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8)
- спеціальна техніка - 41
- крилаті ракети - 94
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку, - додають у Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".
Як повідомлялося, раніше начальник оперативного управління штабу Головного управління Нацгвардії Олексій Надточій повідомив, що з початку війни загинув 501 військовий Нацгвардії. Ще 1697 військових отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.