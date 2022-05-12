300 загиблих за добу. Генштаб поновив дані про втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 26 650 військових. При цьому окупанти позбулись 1195 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку, - додають у Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".

Загальні втрати з 24 лютого до 12 травня склали:

Як повідомлялося, раніше начальник оперативного управління штабу Головного управління Нацгвардії Олексій Надточій повідомив, що з початку війни загинув 501 військовий Нацгвардії. Ще 1697 військових отримали поранення.

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