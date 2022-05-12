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300 загиблих за добу. Генштаб поновив дані про втрати РФ в Україні

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Україна, Четвер 12 травня 2022 10:17
300 загиблих за добу. Генштаб поновив дані про втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив дані про втрати РФ на 12 травня (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 26 650 військових. При цьому окупанти позбулись 1195 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні втрати з 24 лютого до 12 травня склали:

  • особовий склад - 26650 (+300) осіб
  • танки - 1195 (+8)
  • бойові броньовані машини - 2873 (+17)
  • артилерійські системи - 534 (+6)
  • РСЗВ - 191 (+6)
  • засоби ППО - 87
  • літаки - 199
  • вертольоти - 161 (+1)
  • автомобільна техніка - 2019 (+22)
  • кораблі/катери - 13 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8)
  • спеціальна техніка - 41
  • крилаті ракети - 94

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку, - додають у Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".

Як повідомлялося, раніше начальник оперативного управління штабу Головного управління Нацгвардії Олексій Надточій повідомив, що з початку війни загинув 501 військовий Нацгвардії. Ще 1697 військових отримали поранення.

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