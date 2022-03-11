ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 300 світових компаній призупинили або припинили свою діяльність в РФ, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 02:03
Більше 300 світових компаній призупинили або припинили свою діяльність в РФ, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що санкції проти Росії вже почали впливати. За його словами, більш як 300 компаній призупинили або припинили роботу на російському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прайса в ході брифінгу.

Він зазначив, що дії США з союзниками і партнерами вже починають діяти - рубль близький до знецінення, його вартість менше копійки. Прайс додав, що кредитний рейтинг Росії досяг "сміттєвого статусу",

"Її (Росії - ред.) Фондовий ринок залишається закритим, і більш як 300 компаній зупинили або припинили свою діяльність на російському ринку", - уточнив представник Держдепу.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну світові компанії почали масово йти з російського ринку. Так, 10 березня Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила призупинити підтримку російської мережі, а Формула-1 вирішила обірвати всі зв'язки з РФ.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції Війна Росії проти України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"