Майже 300 мігрантів із судна Aquarius висадилися в порту Валенсії

Раніше Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів

Частина мігрантів із судна Aquarius, що перевозило 629 біженців, яких відмовлялися приймати в Італії та на Мальті, висадилися в порту Валенсії (Іспанія). Про це передає El Mundo.

Як повідомляється, на берег вийшли 276 мігрантів. Їх доставили на патрульному кораблі італійської берегової охорони Dattilo, який супроводжував Aquarius.

Крім того, згідно з даними порталу Marine Traffic, який відстежує морську навігацію, судно Dattilo причалило до іспанського порту. У Валенсії їх зустріли з плакатами "Ласкаво просимо додому".

Наголошується, що співробітники іспанського міністерства охорони здоров'я провели оцінку чисельності людей. Всього на Dattilo дісталися до берега 182 чоловіки, 32 жінки (одна з них вагітна) і 60 неповнолітніх (52 дівчаток і 8 хлопчиків). Всіх їх оглядають на наявність будь-яких інфекційних захворювань.

Відзначимо, 11 червня Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів. Тоді президент Франції Еммануель Макрон розкритикував владу Італії.

При цьому Іспанія дозволила судну активістів зайти в свій порт Валенсію.

Підкреслюється, що за домовленістю з іспанськими властями французька сторона прийме тих, хто виконав необхідні по протоколу процедури для їх прийому і захотів відправитися до Франції.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що влада Франції погодилися прийняти в Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в море на судні Aquarius.