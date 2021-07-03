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Более 300 афганских военных перешли границу с Таджикистаном после боя с талибами

Автор: Артур Родивилов

Пограничники Таджикистана впустили на территорию своей страны более 300 военных из Афганистана. Они отступили после столкновения с группировкой "Талибан", которая захватила погранкомендатуру Хохон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар".

В заявлении пограничной службы отмечается, что военнослужащих из Афганистана пустили на территорию Таджикистана, руководствуясь принципами гуманности и добрососедства.

"Более 300 военнослужащих Вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу", - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских военных.

После того как 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод войск, боевики предприняли масштабное наступление и сейчас контролируют больше территории, чем когда-либо за последние 20 лет, - около 40% страны.

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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АфганистанТалибан