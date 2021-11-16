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Только 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц

Новина українською →
Украина, Вторник 16 ноября 2021 15:53
Только 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц Фото: две трети украинцев получают меньше 7 тысяч гривен в месяц
Автор: Александр Белоус

В первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, доходы среди граждан распределялись следующим образом:

  • до 3000 гривен - 8,3%
  • 3000-4000 гривен - 14,0%
  • 4000-5000 гривен - 18,0%
  • 5000-6000 гривен - 16,0
  • 6000-7000 гривен - 12,6%
  • 7000-8000 гривен - 9,7%
  • 8000-9000 гривен - 6,2%
  • 9000-10000 гривен - 5,2%
  • 10000-11000 гривен - 3,0%
  • 11000-12000 гривен - 2,0%
  • свыше 12000 гривен - 5,0%.

При этом доходы 60,7% украинцев ниже среднего по стране.

Только 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц

Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

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Государственная служба статистики
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