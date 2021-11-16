Только 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц
Фото: две трети украинцев получают меньше 7 тысяч гривен в месяц
В первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, доходы среди граждан распределялись следующим образом:
- до 3000 гривен - 8,3%
- 3000-4000 гривен - 14,0%
- 4000-5000 гривен - 18,0%
- 5000-6000 гривен - 16,0
- 6000-7000 гривен - 12,6%
- 7000-8000 гривен - 9,7%
- 8000-9000 гривен - 6,2%
- 9000-10000 гривен - 5,2%
- 10000-11000 гривен - 3,0%
- 11000-12000 гривен - 2,0%
- свыше 12000 гривен - 5,0%.
При этом доходы 60,7% украинцев ниже среднего по стране.
Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.