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Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 15:53
Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць Фото: дві третини українців отримують менше 7 тисяч гривень на місяць
Автор: Олександр Білоус

У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Решта отримували менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, доходи серед громадян розподілялися наступним чином:

  • до 3000 гривень - 8,3%
  • 3000-4000 гривень - 14,0%
  • 4000-5000 гривень - 18,0%
  • 5000-6000 гривень - 16,0
  • 6000-7000 гривень - 12,6%
  • 7000-8000 гривень-9,7%
  • 8000-9000 гривень-6,2%
  • 9000-10000 гривень-5,2%
  • 10000-11000 гривень-3,0%
  • 11000-12000 гривень - 2,0%
  • понад 12000 гривень - 5,0%.

При цьому доходи 60,7% українців нижче середнього по країні.

Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць

Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.

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Державна служба статистики
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