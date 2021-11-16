Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць
Фото: дві третини українців отримують менше 7 тисяч гривень на місяць
У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Решта отримували менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, доходи серед громадян розподілялися наступним чином:
- до 3000 гривень - 8,3%
- 3000-4000 гривень - 14,0%
- 4000-5000 гривень - 18,0%
- 5000-6000 гривень - 16,0
- 6000-7000 гривень - 12,6%
- 7000-8000 гривень-9,7%
- 8000-9000 гривень-6,2%
- 9000-10000 гривень-5,2%
- 10000-11000 гривень-3,0%
- 11000-12000 гривень - 2,0%
- понад 12000 гривень - 5,0%.
При цьому доходи 60,7% українців нижче середнього по країні.
Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.