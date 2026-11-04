По 30 тисяч гривень щомісяця: Кабмін повернув доплати за ремонтні роботи після атак РФ

Доплати за відновлення

30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть енергетики, комунальники і залізничники, які входять у бригади з відновлення зруйнованих війною об'єктів, каже Шмигаль.



Міненерго розробило проєкт рішення щодо поновлення програми доплат для ремонтних бригад, а Уряд 4 листопада підтримав це рішення.



Державна допомога надаватиметься з листопада до березня працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах:

електро-,

тепло-,

газо-,

водопостачання та водовідведення,

залізничного транспорту загального користування

За словами Шмигаля, виплати розпочнуться вже цього місяця.

Уряд про доплати

Корецький додав, що Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям за прямим дорученням Президента.



Він каже, що, починаючи із серпня, зафіксовано понад 2000 влучань по інфраструктурі України.

"Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки", - зазначив він.