По 30 тысяч гривен ежемесячно: Кабмин вернул доплаты за ремонтные работы после атак РФ

Доплаты за восстановление

30 тысяч гривен будут ежемесячно получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, которые входят в бригады по восстановлению разрушенных войной объектов, говорит Шмыгаль.



Минэнерго разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство 4 ноября поддержало это решение.



Государственная помощь будет предоставляться с ноября по март работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах:

электро-,

тепло-,

газо-,

водоснабжения и водоотвода,

железнодорожного транспорта общего пользования

По словам Шмыгаля, выплаты начнутся уже в этом месяце.

Правительство о доплатах

Корецкий добавил, что Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам по прямому поручению Президента.



Он говорит, что начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий по инфраструктуре Украины.

"Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно усложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы больше, чем за все предыдущие годы", - отметил он.