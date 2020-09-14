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До +30 тепла и без дождей: погода в Украине на сегодня

Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в понедельник, 14 сентября, будет солнечной во всех регионах. Температура воздуха прогреется до +30 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в юго-восточных областях ожидается от +24 до +30 тепла днем и +8 +18 ночью.

В центральных и северных областях будет немного прохладнее. Днем ожидается от +21 до +28 тепла, а ночью от +9 до 15 градусов.

На западе Украины температура воздуха составит от +23 до +29 тепла. Ночью будет от +9 до +13 градусов.

Погода в Украине на 14 сентября (meteo.gov.ua)

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В Киеве сегодня ожидается от +24 до +26 тепла днем и от +12 до +14 градусов ночью. В области будет похожая температурная ситуация.

Погода в Киеве и области на 14 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее спасатели предупреждали о пожарной опасности в большинстве регионов Украины, а также назвали главную причину возникновения пожаров на открытых территориях.

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