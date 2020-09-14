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До +30 тепла і без дощів: погода в Україні на сьогодні

Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у понеділок, 14 вересня, буде сонячною у всіх регіонах. Температура повітря прогріється до +30 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у південно-східних областях очікується від +24 до +30 тепла вдень та +8 +18 вночі.

У центральних і північних областях буде трохи прохолодніше. Вдень очікується від +21 до +28 тепла, а вночі від +9 до 15 градусів.

На заході України температура повітря становитиме від +23 до +29 градусів тепла. Вночі буде від +9 до +13 градусів.

Погода в Україні на 14 вересня (meteo.gov.ua)

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У Києві сьогодні очікується від +24 до +26 тепла вдень і від +12 до +14 градусів вночі. В області буде схожа температурна ситуація.

Погода в Києві та області на 14 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше рятувальники попереджали про пожежну небезпеку в більшості регіонів України, а також назвали головну причину виникнення пожеж на відкритих територіях.

Прогноз погоди
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