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30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы, - Байден

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Среда 13 апреля 2022 04:51
30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей нефти из собственных резервов, чтобы остановить рост цен на энергоресурсы, которое вызвала Россия своим нападением на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена в Twitter.

"Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. 70% роста цен в марте произошло из-за путинского повышения цен", - заявил президент США.

Байден также отметил, что делает все возможное, чтобы стабилизировать цену на энергоресурсы.

"Чтобы помочь справиться с путинским повышением цен, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, и более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей", - подчеркнул он.

Президент США отметил, что совместные действия стран помогли остановить рост цен на нефть, и способствуют их снижению.

Напомним, после введения санкций добыча нефти в России резко сократилась.

Мы также писали о том, что ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны России против Украины.

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