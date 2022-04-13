30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що понад 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів нафти з власних резервів, щоб зупинити зростання цін на енергоресурси, яке викликала Росія своїм нападом на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена в Twitter.

"Вторгнення Путіна в Україну призвело до зростання цін на газ і продукти харчування в усьому світі. 70% зростання цін у березні відбулося через путінське підвищення цін", - заявив президент США.

Байден також зазначив, що робить все можливе, щоб стабілізувати ціну на енергоресурси.

"Щоб допомогти впоратися з путінським підвищенням цін, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців з нашого стратегічного нафтового резерву, і більше ніж 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 мільйонів барелів", - підкреслив він.

Президент США зазначив, що спільні дії країн допомогли зупинити зростання цін на нафту, і сприяють їх зниженню.