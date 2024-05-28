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До +30. Синоптики назвали регіони, де сьогодні буде спека

Україна, Вівторок 28 травня 2024 07:00
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До +30. Синоптики назвали регіони, де сьогодні буде спека Фото: якою буде погода в Україні 28 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 травня, в Україні очікується спека до +30 градусів. Щоправда, такі високі "плюси" будуть не у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"28 травня очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях та подекуди в південній частині. На решті території опадів не очікується", - йдеться у повідомленні.

Крім того, температура повітря найнижчою буде в західній частині, +22....+25 градусів.

"А найвищою - у східних областях, до +26....+30 градусів. На решті території України вдень максимально передбачається +24+28 градусів. Вітер задуватиме з південного сходу, помірний, часом рвучкий, до сильного", - додала Діденко.

Погода у Києві та на найближчі дні

У Києві 28 травня вдень у вівторок буде сухо та вітряно. Температура повітря становитиме +26....+28 градусів.

Надалі грозові дощі "гулятимуть" Україною, температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, хіба що під час грози різко свіжішатиме, але не надовго.

У найближчій перспективі спека найбільш ймовірна на сході, проте дуже тепло буде повсюди. Детальніше про погоду на весь робочий тиждень - в матеріалі РБК-Україна.

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