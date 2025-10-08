ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

До 30 "Шахедів" на місто: Кривий ріг під масованою атакою дронів, лунають вибухи

Дніпропетровська область , Середа 08 жовтня 2025 00:02
UA EN RU
До 30 "Шахедів" на місто: Кривий ріг під масованою атакою дронів, лунають вибухи Фото: люди у бомбосховищі під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Кривий Ріг Дніпропетровської області масовано атакують "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

Олександр Вілкул повідомляв, що 30 ударнів дронів типу "Шахед" були на підльоті до міста.

"Підліт – 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьки", - писав він у своєму Telegram-каналі.

Про декілька груп БпЛА у напрямку міста повідомляли також в Повітряних силах ЗСУ.

Пізніше моніторингтові пабліки та телеканал "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів інформував про вибухи, які чутно в місті.

Атака на Кривий Ріг

Масована атака на Кривий Ріг була 7 вересня. Тоді у місті лунали вибухи через атаку "Шахедів" і ракет.

Видання "Перший Криворізький" писало, що після атаки балістичними ракетами у Кривому Розі спостерігались перебої зі світлом.

У Кривому Розі змінили час комендантської години

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Кривому Розі змінили час комендантської години: від 22 версеня вона діє з опівночі до 5 години ранку.

До цього (починаючи з 13 грудня 2022 року) комендантська година у Кривому Розі починалась о 23:00 і тривала до 05:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибухи Дрони Кривий Ріг
Новини
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи