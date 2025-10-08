До 30 "Шахедів" на місто: Кривий ріг під масованою атакою дронів, лунають вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram .

Пізніше моніторингтові пабліки та телеканал "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів інформував про вибухи, які чутно в місті.

Про декілька груп БпЛА у напрямку міста повідомляли також в Повітряних силах ЗСУ.

"Підліт – 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьки", - писав він у своєму Telegram-каналі.

Олександр Вілкул повідомляв, що 30 ударнів дронів типу "Шахед" були на підльоті до міста.

Атака на Кривий Ріг

Масована атака на Кривий Ріг була 7 вересня. Тоді у місті лунали вибухи через атаку "Шахедів" і ракет.

Видання "Перший Криворізький" писало, що після атаки балістичними ракетами у Кривому Розі спостерігались перебої зі світлом.

У Кривому Розі змінили час комендантської години

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Кривому Розі змінили час комендантської години: від 22 версеня вона діє з опівночі до 5 години ранку.

До цього (починаючи з 13 грудня 2022 року) комендантська година у Кривому Розі починалась о 23:00 і тривала до 05:00.