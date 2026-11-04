До 30 років на службі: в Німеччині працюють над санітарним потягом для військових

Компанії Siemens Mobility та Lufthansa Technik Defense спільно розробляють спеціальний поїзд для перевезення поранених, призначений для військової медичної евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lufthansa.

З цією метою сторони підписали меморандум про взаєморозуміння. Поїзд розрахований на перевезення понад 150 поранених або хворих осіб із наданням їм медичної допомоги під час руху - від базового до інтенсивного рівня.

Партнери планують розробити цей проєкт у Німеччині для потреб Збройних сил Німеччини та їхніх союзників по НАТО.

До складу поїзда входять перевірені пасажирські вагони моделі Vectouro від Siemens, що експлуатуються в парі з локомотивом Siemens Vectron X або Vectron X Dual Mode. Компанія Lufthansa Technik Defense оснащує вагони різноманітними системами: від простих каркасів для нош до повноцінних ліжок для інтенсивної терапії. Поїзд також має місця для розміщення до 90 осіб медичного та допоміжного персоналу.

"Наші локомотиви Vectron X і пасажирські вагони Vectouro вирізняються найвищим рівнем надійності та можливістю безперешкодного використання в різних країнах Європи. Разом із Lufthansa Technik Defense ми створюємо високоефективне рішення для медичної евакуації", - заявив Штеффен Бобзієн, керівник підрозділу локомотивів і вагонів у Siemens Mobility.

Концепція поїзда ґрунтується на перевірених технічних рішеннях: локомотивах Vectron X та пасажирських вагонах Vectouro, розроблених для міжнародних перевезень. Завдяки герметичній конструкції вагони також придатні для експлуатації на високошвидкісних магістралях.

Це дозволяє безпечно й швидко транспортувати пацієнтів найважливішими європейськими залізничними маршрутами без необхідності пересадки на кордонах.

Додаткову гнучкість забезпечує використання локомотива Vectron X Dual Mode, здатного працювати як від електричної мережі, так і на дизельному паливі. Це гарантує, що поїзд зможе продовжувати рух навіть на неелектрифікованих ділянках або в разі виходу з ладу контактної мережі.

Поїзди розраховані на понад 30 років експлуатації, протягом цього часу їх можна модернізувати та адаптувати до нових вимог.