до 30%. Продажі Apple різко скоротилися, в компанії назвали причини

Продажі Apple за підсумками 2022 року впали до рівня трирічних значень. У компанії ситуацію пояснюють зростанням вартості життя та зростанням безробіття в багатьох регіонах Європи та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Продажі цифрового гіганта за підсумками минулого року впали на 5% порівняно з 2021-м. Глава Apple Тім Кук заявив, що компанія працює в "складному середовищі" і звинуватив у зниженні продажів дефіцит продукції через пандемію COVID-19 у Китаї, а також війну в Україні та спричинену нею масштабну економічну кризу.
"Оскільки світ продовжує стикатися з безпрецедентними обставинами, ми знаємо, що Apple не застрахована від них", - сказав глава компанії під час конференції з інвесторами.
В Apple заявили, що зниження продажів відбулося у всьому світі і торкнулося більшості її продуктів. Продажі iPhone впали більш ніж на 8%, а продажі комп'ютерів Mac знизились більш, ніж на 29%. Падіння продажів також вдарило по прибутку фірми, який впала на 13% до 30 млрд доларів.
Раніше ми писали, що Apple готується до випуску VR-гарнітури. У компанії вважають, що новий гаджет зрештою може витіснити iPhone як основний продукт компанії.
Також повідомлялося, що компанія Apple планує підписати контракт із китайським виробником Luxshare Precision Industry для випуску преміальних моделей iPhone.
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