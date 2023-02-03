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До 30%. Продажи Apple резко сократились, в компании назвали причины

Фото: продажи Apple резко сократились из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Продажи Apple по итогам 2022 года упали до уровня трехлетних значений. В компании ситуацию объясняют ростом стоимости жизни и ростом безработицы во многих регионах Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Продажи цифрового гиганта по итогам прошлого года упали на 5% по сравнению с 2021-м. Глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает в "сложной среде" и обвинил в снижении продаж дефицит продукции из-за пандемии COVID-19 в Китае, а также войну в Украине и вызванный ею масштабный экономический кризис.

"Поскольку мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными обстоятельствами, мы знаем, что Apple не застрахована от них", - сказал глава компании в ходе конференции с инвесторами.

В Apple заявили, что снижение продаж произошло во всем мире и коснулось большинства ее продуктов. Продажи iPhone упали более чем на 8%, а продажи компьютеров Mac снизились более, чем на 29%. Падение продаж также ударило по прибыли фирмы, которая упала на 13% до 30 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Apple готовится к выпуску VR-гарнитуры. В компании считают, что новый гаджет конечном итоге может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Также сообщалось, что компания Apple планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone.

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