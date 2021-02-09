Почти 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь задним числом

Почти 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.
Об этом сообщает профильное издание "Газправда".
Ранее эти компании установили такую цену только на февраль, с которого начинает действовать постановление Кабинета министров об ограничении тарифа. В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплаты за январь.
В частности "Нафтогаз" снизил цену на январь с 7,22 гривен до 6,86 гривен за кубометр. Такая же цена установлена и на февраль.
По состоянию на 9 февраля еще пять компаний 9 февраля установили на январь цену, ниже предельной - от 6,79 до 6,97 грн за кубометр.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.
По состоянию на конец января 2021 года почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в феврале 2021 года. Большинство продают газ за 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.