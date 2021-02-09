Почти 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь задним числом

Почти 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

Ранее эти компании установили такую цену только на февраль, с которого начинает действовать постановление Кабинета министров об ограничении тарифа. В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплаты за январь.

В частности "Нафтогаз" снизил цену на январь с 7,22 гривен до 6,86 гривен за кубометр. Такая же цена установлена и на февраль.

По состоянию на 9 февраля еще пять компаний 9 февраля установили на январь цену, ниже предельной - от 6,79 до 6,97 грн за кубометр.