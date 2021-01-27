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Поставщики газа установили цены на февраль. Сколько будем платить

Киев, Среда 27 января 2021 13:57
Поставщики газа установили цены на февраль. Сколько будем платить
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В основном предлагается максимальная цена 6,99 гривен за кубометр, установленная Кабмином

Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в феврале 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

В частности, компания Megawatt продает газ по 6,79 гривен, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86 гривен, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривен, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,90 гривен, "Газ АП" - 6,94 гривен, "Волыньэлектро Сбыт" - 6,97 гривен, ETG.UA - 6,98 гривен за кубометр.

Поставщики газа установили цены на февраль. Сколько будем платить

Напомним, газоснабжающие компании обязаны публиковать свои цены на газ для населения за пять дней до месяца поставки. Таким образом, последней датой обнародования цены было 26 января.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

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