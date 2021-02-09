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Майже 30 постачальників знизили ціну газу для населення за січень заднім числом

Автор: Олександр Білоус

Майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляє профільне видання "Газправда".

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Раніше ці компанії встановили таку ціну лише на лютий, з якого починає діяти постанова Кабінету міністрів про обмеження тарифу. У зв’язку з цим в особистих кабінетах споживачів могли з’явитися переплата за січень.

Зокрема "Нафтогаз" знизив ціну на січень з 7,22 гривень до 6,86 гривень за кубометр. Така ж ціна встановлена і на лютий.

Станом на 9 лютого ще п’ять компаній 9 лютого встановили на січень ціну, нижчу від граничної - від 6,79 до 6,97 грн за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Станом на кінець січня 2021 року майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в лютому 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.

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