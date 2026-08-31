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До +30, мінлива хмарність: якою буде погода в останній день літа та чи чекати на дощ

07:00 31.08.2026 Пн
1 хв
Останній день літа порадує Україну теплом
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 31 серпня, очікується тепла погода - прогріє до +30°. Водночас прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці на заході та півночі країни місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°, у Карпатах 19-24°.

Фото: якою буде погода в Україні 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, вдень без опадів.

Вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 27-29°.

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